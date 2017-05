Trad.Attack! avaldas elektroonilise singli "Sõit"

Loo "Sõit" tekst koosneb vanadest liisusalmidest ning oma maheda tämbri on eeslaulja rollis andnud palale tuntud näitleja Aivar Tommingas.

"Tundsime, et sellele plaadile võiks üks EDM-ilik lugu ka ikka jõuda. Tükk aega oli see puhtalt torupilli lugu, kuid siis leidsime äraütlemata veidrad ja põnevad liisusalmid ning lugu sai väga tugeva sotsiaalse mõõtme. Me kõik ju oleme kunagi mänginud ja liisusalme lugenud," ütles Jalmar Vabarna. Liisusalmidega selgitatakse välja roll - kellele viimane sõna langeb, saab rollist vabaks või uue rolli.

Album "Kullakarva" ilmub täpselt nädala pärast, 19. mail, siis alustab bänd ka ülemaailmset esitlustuuri Suurbritanniast. Eestis annab Trad.Attack! kaks kontserti - 30. juunil Tallinnas Telliskivi loomelinnaku hoovis ja 26. augustil Setomaal, Treski Küüni heinamaal.