Billboard valis Kerli kostüümi ajaloo pööraseimate hulka

"Eesti laulja Kerli rokkis 2012. aastal Billboardi muusikaauhindade galal mulligooti stiilis, kandes neoonvärvides sukki, kaisukarudega tenniseid, roosat boad ja valget miniseelikut," seisis Billboardi pööraseimate kostüümide kokkuvõttes.

Tänavuse Eesti Laulu finalisti välimus oli lausa nii silmatorkav, et Billboard paigutas selle artikli esifotole Pinki ja Britney Spearsi vahele. Lisaks neile toodi artiklis välja kuulsad staarid nagu Madonna, Lorde, Beyonce, Kesha, Miley Cyrus, Usher ja paljud teised. Esile toodi 27 pöörast kostüümi.

Kerli on rääkinud, et valmistab mitmed oma esinemiskostüümid ise. "Ega ma õmmelda ei oska. Minu asjad on kõik sellised, et kui ma lavale lähen, siis tavaliselt liim veel kuivab. Need meeletud platvormid on näiteks tehtud kümnest paarist varbavahe-plätudest. Tegelikult need ei ole nii lähedalt vaatamiseks," kirjeldas Kerli ETV saates "Kapist välja". Just selliseid platvorme kandis Kerli ka 2012. aasta Billboardi auhinnapeol. "Miks olla igav, kui sa saad suvalisel kolmapäeval olla kosmoseprintsess," on Kerli öelnud.

Billboardi muusikaauhindade kõige veidramaid kostüüme näed SIIT. Billboardi tänavune muusikaauhindade gala toimub 21. mail Nevadas T-Mobile Arenal.