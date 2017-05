Eesti eurotiim selgitas tehnilise apsu tagamaid

"Mikker oli välja lülitatud ning lülitati sisse kolmanda ja neljanda sõna ajal. Mina seda ei kuulnud, mina kuulsin kõike oma kõrvamonitorist, see läks telehelisse. See oli praak tegijate enda poolt, meil oli kõik hästi," selgitas Laura "Vikerhommikus".

Laura lisas, et tiim kaalus võimalust laulu uuesti esitada, kuid loobus sellest. "Kuna me ise otsustasime, et me lugu uuesti ei tee, siis ma arvan, et ju siis pidi nii minema. Ma ei arva, et see nii tohutult mõjutas, et paar sõna jäi kuulmata. Endal on võib-olla kahju tervikpildist," lausus Laura.

Eesti eurotiimi juht Mart Normet lisas, et praegu oleks juba liiga hilja protsessida. "Loomulikult sellistel puhkudel võiks laulu korrata. Me arutasime seda green roomis ka, kuna poolteist sekundit läks kaduma, et kas protsessida seda ja teha uuesti. Aga kui on tehtud selline võimas sooritus kolm minutit ja antud endast absoluutne maksimum, siis seda energiat enam uuesti ei tule, kui minna uuesti lavale," põhjendas Normet, miks otsustati laulu uuesti mitte korrata.

Normet kinnitas, et viga oli puhtalt tehniline. "Seda on kuulda, kuidas mikrofon, mis pidi olema automaatselt peal, lülitati nupust tööle. Inimene

sai aru, et automaatika ei tööta ja vajutas kiiresti käsitsi peale. See oli puhas tehniline apsakas," tõdes Normet.

Laura loodab, et loo fail parandatakse ära, kuid lisas, et tegelikult pole vaja apsust liiga suurt numbrit teha. Tema sõnul on kõige olulisem see, et "Verona" puudutas väga paljusid. "Selle reaktsiooni järgi, mis publikust tuli, usun ma, et see lugu jääb pikemaks ajaks kõlama kui võib-olla mõni lugu, mis finaali sai," lausus Laura.

Tehniline aps ei jäänud aga märkamata paljudel välismaa fännidel, kes arvavad, et Eesti eurotiim oleks pidanud oma laulu kordama.

"See rikkus Eesti võimalused. Suurbritannias olid tervel saatel esimesed 20 minutit tõsised heliprobleemid, mis rikkusid ka kaks esimest laulu," kommenteeris Donna Vey Wiwibloggsi vahendusel.

"Ma loodan, et Eesti kaebab EBU-le ja pääseb läbi ime finaali. Mees võib unistada," lisas Ian.