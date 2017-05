Tartu perekond ehitas lammutatud maja asemele täpselt samasuguse

Supilinnas asuvas majas elas kunagi kurikuulus Tartu kaupmees ja vorstitegija Adolph Wild, kes lasi majja panna koguni telefoni, teise telefoni kogu Supilinnas. Nüüd on 19. sajandist pärit maja lammutatud, kuid selle asemele on kerkinud uus, täpselt samasugune elamu. ETV saade "Oma kodu" käis Tartus asja uurimas.

Kuna lagunenud maja ostnud perekond soovis täpselt samasugust uut, lammutigi vana maha ning ehitati asemele koopia.

Peretütar on kogu aja pidanud blogi herne30.tumblr.com, kust saab ülevaate majast ja sellest ehitusest.

"Sellised piirkonnad on väärtustatud ja inimesed soovivad neis elada, sest tihti on tagatud hea infrastruktuur ja rahulik linnaline elukeskkond, ning seda kesklinna vahetus läheduses. Seetõttu on oluline, et ajaloolised hooned saaks hästi renoveeritud ja uued hooned sobituksid nii mahuliselt kui ka esteetiliselt konkreetsesse linnamiljöösse," kommenteeris huvitavat projekti KredEx. "Kindlasti tasub kaaluda pigem olemasolevate hoonete säilitamist ja võimalusel panustada nende rekonstrueerimisse. Tihti on see ka majanduslikult otstarbekam, kui lammutamine ja uue hoone nullist projekteerimine ja ehitamine. Ühtlasi antakse panus terviklikuma linnapildi säilimisse."

Põneva looga kodu ehitusest saab lähemalt kuulda ja näha laupäeva hommikul kell 9.30 ETV saates "Oma kodu". Saatejuht on Hannes Hermaküla.