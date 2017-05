BBC ajakirjanik võttis Eesti väljajäämise kokku Koit Toome pilguga

"Kui sa oled imestunud, sest Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali," kirjutas Norton BBC Eurovisioni Twitteri lehel ning postitas sinna juurde Koit Toome eksinud pilgu.

Lisaks sellele imestas Norton "Verona" sõnade üle, küsides, kas Laura ja Koit laulavad tõesti rumalatest saabastest (silly boots), kuid mõistis siis, et tegelikud sõnad on seilavad laevad (sailing boats).

Estonia - Koit Toome & Laura – Verona. Did she sing 'silly boots"? OH SAILING BOATS OKAY. #est #eurovision pic.twitter.com/8Dy02bx5zO — BBC Eurovision (@bbceurovision) May 11, 2017

Koit Toome imestunud pilk köitis aga veel mitmeid Twitteri kasutajaid. MissySissySassquatc säutsus, et Koidu pilk kuuluks justkui sarimõrvarile.