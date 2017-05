Koit Toome pärast võistlust: las nüüd proovivad teised ja nooremad

"Mina olen ringi käinud ja üritanud panna inimestele käe õla peale ja öelda, et meie andsime endast parima ja ma usun, et see loo sõnum on inimestele edasi antud, mis oli kõige tähtsam," rääkis Laura Põldvere "Terevisiooni" vahendusel.

Koit Toome ütles, et kõik nende tiimi liikmed olid arvamusel, et nad tegid oma parima etteaste just eilsel võistlusel ja midagi kripeldama ei jää.

"Tagantjärele mõtlesin, et mida ma oleks saanud selle laulu, selle kontseptsiooniga, selliste lauljatega paremini teha. Ma tõesti ei suutnud välja mõelda," sõnas Toome.

Laura lisas veel, et esinedes oli hea ja hoitud tunne, et kõik eestlased mõtlesid neile südamega kaasa.

Koit tõi veel välja asjaolu, et teises poolfinaalis puudusid head Eesti naabrid – Soome, Rootsi, Läti, Venemaa –, kes on Eestile alati palju punkte andnud.

"Täname kõiki toetuse eest, see oli väga tore kogemus. Las nüüd proovivad teised ja nooremad," lisas Koit.