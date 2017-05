Vaata Eesti postkaarti Eurovisiooni lauluvõistlusel

Videolõik filmiti suures osas rabas. "Mina käisin fotografeerimas Eesti loodust ja ilu. See oli selle mõttega, et raba näidata, mis mujal maailmas on väga teistmoodi," kirjeldas Laura. Lisaks sellele sõideti mootorrattaga, mängiti tennist ja jalutati Tallinna vanalinnas.

Klipi autor on Kristjan Jaak Nuudi.