Mart Normet vahetult enne võistlust: meil võib olla hea ja kindel tunne

"Nii tugevat kahte esinejat korraga ei ole kunagi varem meil tõesti siia saadetud, mistõttu meil võib olla päris hea ja kindel tunne praegu. Nende esitust kiidetakse siin ikka väga," rääkis Normet "Aktuaalses kaameras".

Normet lisas, et Eesti esindajad on Eurovisioonil eelkõige võistlemas. "Meil on Eesti ühed kõige paremad lauljad siin väga ilusa, hea ja meloodilise lauluga, meie poolt on see kindlasti laulukonkurss. Osade jaoks on see suur tsirkus, show ja pompoosne, võib-olla naeruväärnegi meelelahutussündmus. Kelle jaoks ta on poliitiline ettevõtmine," ütles Normet.

Normet kommenteeris ka Eurovisiooni kõige uuemat skandaali, mille järgi seatakse kahtluse alla Bulgaaria esinemine Kiievis. Nimelt esines Bulgaaria esindaja Kristian Kostov Krimmis nagu ka Venemaa esindaja Julia Samoilova, keda Ukrainasse esinema ei lubatud. Normeti sõnul esines Kostov Krimmis lastekonkursil. "Nende kuude jooksul, mil ta Krimmis esines, tohtis veel Krimmis esinda. Siin ta on, täna ta lavale läheb," lausus Normet.