Koit Toome tutvustas Kiievis kaasasolevat pisipoega

"Seni on väga hästi vastu pidanud, ei ole üldse mingit probleemi," rääkis Koit Toome oma pojast ETV saates "Ringvaade". Eurovisiooni finaali ajal, laupäeval saab väike Richard ühe kuu vanuseks.

Koidu sõnul on laps talle Eurovisioonil suureks toeks. "Kui 14-tunnine päev on seljataga ja jõuame õhtul hotelli, siis tund aega temaga tegelemist mõjub hästi rahustavalt. Vahet ei ole, kas ta kiuksub, nutab, on vait või sööb, see mõjub hästi rahustavalt," ütles Koit.

Toome elukaaslane Kaia Triisa kinnitas, et on harjunud olema tegus, mistõttu oli loogiline pojaga Kiievisse kaasa sõita. "Ega lapsesaamine pole mingi halb asi või haigus. See on pigem meis endis kinni, kuidas me mugandame ennast sellesse olukorda," ütles Triisa.

Kiievisse sõidab peagi ka Koidu ja Kaia üheksa-aastane tütar Rebecca, kes ootab vennaga taaskohtumist pikisilmi. "Kuna ta oli väga oodatud, siis ühtpidi mulle tundub, et üheksa-aastane vanusevahe on isegi hästi, sest Rebecca on hästi asjalik ja abiks olnud," kiitis Kaia tütart.