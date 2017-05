Hannes Hermaküla võttis koera treeningule kaasa

Loomade kiirabikliiniku loomaarst Anu Poompuu ütles ETV saates "Ringvaade", et koertega sporti tehes tuleb looma võtta nagu inimest. "Koertega võib erinevalt joosta. See sõltub sellest, kui palju see koer on jooksnud varem, mis ilm on, kuidas on sooja tehtud, kui kiiresti joostakse, kui vana ta on ja milline on tema üldine seisund," loetles Poompuu ETV saates "Ringvaade".

Jooksutreener Ahto Tatter käib oma koera Heraklesega tihti koos jooksmas. "Kui ta juba teab, et ma jooksuriided selga panen, siis ta hakkab hüppama ja on näha, et ta ootab seda. Talle meeldib väga joosta ja liikuda," kinnitas Tatter.

Mees läbib koos koeraga kümme kilomeetrit tunni ajaga. "Varem ma olen jooksnud 20 kilomeetrit ja maksimaalselt isegi kuni 30 kilomeetrit," selgitas ta. Poompuu sõnul võib koeraga päevas joosta lausa 40 kilomeetrit.