Laura ja Koit lubavad eurolavale üllatusi: kõike ei saa ära rääkida

"Kõike ei saa ära rääkida, kuigi paljud on näinud Youtube'i vahendusel meie proove. See, mis saab olema teistmoodi, on see, mis tuleb tänu rahvale ja hetkeemotsioonile saalis," ütles Laura ETV saates "Ringvaade".

Muusikud lisasid, et nende number on suures osas ehitatud üles telepildi jaoks ning saalist on seda veider jälgida. "Teles tuleb see mõte ja kogu kontseptsioon kümme korda paremini välja," kinnitas Koit.

Lauljad kinnitasid, et eile õhtul toimunud lavaproov läks neil väga hästi, sest publik saalis andis jõudu veelgi juurde. "Eileõhtune proov oli seni kõige parem, mis meil on olnud. Eile päeval oli kindlam etteaste, aga õhtul oli publik saalis, kes annab viimase ekstra," rääkisid eurolauljad.

Kuigi Koitu paneb muretsema, et mitmed naaberriigid on finaalist välja jäänud, loodab ta, et nemad Lauraga siiski laupäevasele võistlusele pääsevad. "Meie anname endast absoluutselt parima. See oli esimesest hetkest idee, et meie number on kahtlemata hästi minimalistlik. Paljudes lugudes on tossu ja tuld, aga meil on suhteliselt minimalistlik. Loodame, et see kontseptsioon toimib," rääkisid muusikud.