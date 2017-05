Brassical puhus "Veronale" elu sisse: poplugu pole keeruline süldiks pöörata

"Vikerhommiku" stuudios astusid üles Mihkel Kallip, Imre Leopard ja Margus Toompere, kes "Verona" puhkpilliversiooni edukalt ette kandsid. "Veronale" seade tegemine võttis noortel muusikutel aega kaks päeva. "Meil oli kindel plaan olemas, et me tahame sellest polkaversiooni teha. Üht korralikku poplugu süldiks keerata liiga keeruline õnneks ei ole," tõdes Kallip.

Kuna "Verona" puhkpilliversioon on avalik juba mõnda aega, on ansamblile saadetud ka palju erinevat tagasisidet. "Üldiselt on inimestele väga meeldinud ja väga paljud on öelnud, et hoopis see peaks Eurovisioonile minema," naersid bändimehed.

Lisaks "Veronale" on Brassicalil veel mitu remiksi, millest kõik lähevad üles ka bändi Youtube'i lehele. "Meile hakkas Youtube hirmsasti meeldima ja meil on selline plaan, et teha iga kuu ühest Eesti loost video ja seade. Üritame aasta jooksul saada 12 lugu kokku ja minna siis kuhugi tuurile," selgitas Kallip.

Brassical on juba avaldanud versioonid lugudest "Võta aega" ja "Palve". "Alustasime "Palvega", väga ilus lugu, ja pärast seda pöörasime naljaks asja. Mõni meist muutus väga ilusaks naiseks, seda on võimalik Youtube'ist ka vaadata," selgitasid muusikud.

Järgmisena võtab Brassical ette Olav Ehala loomingu. "See oli meie jaoks väga suur väljakutse, sest teatavasti Ehala looming ei ole kergemate killast," tõdesid muusikud ja lisasid, et selle loo seade loomiseks läks aega kaks kuud.