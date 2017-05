Galerii: Eesti ainus metsik nartsissipõld lõi õitsele

Kollane nartsiss metsistub harva ja Sookaldusel asuv nartsissiväli on haruldus, mis on võetud looduskaitse alla. Nartsissist on saanud Vara valla sümbol, mida kasutatakse nii valla vapil ja lipul kui ka Vara Maanaiste seltsi logona.

Nartsissid pärinevad Sookalduse peremehe Singil Peebu (Peep Sibul) poolt 19. sajandi lõpus oma koduaeda istutatud Saare mõisast saadud lillesibulast.

"Terevisiooni" vaataja Margot Semilarski tegi lilledest täna hommikul pilte ning jagas neid ERR-iga.