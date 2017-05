Lõuna-Eestis alustab ka "Klassikraadio tuleb külla" teine kontserttuur

11. kuni 15. maini läheb Tartust tuurile noorte trio "A312" Elleri muusikakoolist: Karl Allikvee viiulil, Hanna Anett Peiel tšellol ja Sven-Sander Šestakov klaveril. Tegu on teise "Klassikraadio tuleb külla" kontsertekipaažiga.

Kõigepealt minnakse külla Alatskivi kunstide koolile, kontsert toimub Alatskivi lossis, kus asub ka Eduard Tubina muuseum, kelle sünnipaik on Alatskivi lähistel. Noorte kontserdi kavas on ka üks Tubina teos. Kontsert Alatskivi lossis algab 11. mail kell 9.30.

Edasi viib sõit Koerusse, kus Koeru keskkooli õpilastele antakse kontsert hiljuti renoveeritud Aruküla mõisa peahoones, kus igapäevaselt tegutsevad Koeru muusikakool ja Koeru keskkooli algklassid. Kontsert Aruküla mõisas algab 11. mail kell 12.30.

Reedel jõuab tuur Tõrvasse, kus kohtutakse Tõrva muusikakooli ja gümnaasiumi noortega Tõrva kirik-kammersaalis, mis on üks kohalikke kultuurikeskusi. Kontsert Tõrva kirik-kammersaalis algab 12. mail kell 12. Seejärel sõidetakse edasi Põlva muusikakooli, ka sel koolil hea kontakt kohaliku kontserdipublikuga. Kontsert Põlva muusikakoolis algab 12. mail kell 15.30.

Lõuna-Eesti tuuri lõppkontsert toimub esmaspäeval Tartus Elleri muusikakooli Tubina saalis ning salvestusena jõuab lõppkontsert ka Klassikaraadio eetrisse. Kontsert Tubina saalis algab 15. mail kell 18.

Kontserdikava keskne teos on Mendelssohni Klaveritrio 1. osa, mis esinejate sõnul on väga nõudlik pianistile, kuid pakub palju leidmis- ja mängurõõmu kõigile osalejatele. Lisaks kõlavad teosed iga pilli eripära esitlemiseks: nukralt mänguline viiul (Tubin), soe tšello (Rahmaninov) ja efektne klaver (Liszt).

Kontserdil suhtlevad esinejad publikuga ning on valmis ka kuulajate küsimustele vastama. Kontserdid on tasuta ja oodatud on kõik muusikahuvilised.