Marko Reikop viis vaatajad Kiievisse ekskursioonile

Esimesena tõi Reikop "Ringvaate" vahendusel välja hiiglasliku kuju nimega Emake-Ukraina, mis jääb suuruselt vaid veidi alla Vabadussambale New Yorgis. "Omalaadsete seas on see üks maailma suurimaid," ütles Reikop. Kuju ehitati 36 aastat tagasi ning näeb siiani esinduslik välja. "Eeldatav eluiga on sambal 180 aastat," lausus Reikop.

Teine vaatamisväärsus on Koopaklooster ehk Petšerska Lavra, mis on slaavi õigeuskliku kultuuri üheks sünnipaigaks. "Selle kuplid on oma barokses stiilis nii väärtuslikud, et on võetud ka UNESCO maailmapärandi kaitse alla," tutvustas Reikop.

Kolmas ülitähtis vaatamisväärsus Kiievis on väljak Maidan Nezaležnosti, mis on näinud mitmeid ajalooliselt olulisi meeleavaldusi. "Sellest vanast räsitud väljakust, revolutsiooni keskmest on praeguseks kevadeks saanud ilus väljak," kommenteeris Reikop.

Kiiev jääb Reikopi sõnul silma ka oma rohelisusega ning uhke arhitektuuriga.