20 kostüümi, pintsakud ja dressid: Laura ja Koit tutvustasid oma eurogarderoobi

Reporter Karmel Killandil avanes unikaalne võimalus piiluda Laura ja Koidu riidekappi, et vaadata üle kõik kostüümid, mis eurolauljatel Kiievis kaasas on.

"Üritustele ma valin riideid mitte selle järgi, et ma tahaksin kedagi šokeerida ja hulluks ajada, vaid vastavalt sellele, millise kohustusega ja kus ma olen," rääkis Laura "Ringvaatele".

Laura selgitas, et artist võib ka ametlikul vastuvõtul julgemalt riietuda. "Ametlikul vastuvõtul tegelikult nähakse ette, et artist võib minna nii nagu ta läheb. Soomel oli selline Eurovisiooni artist nagu Lordi, kui nemad läheksid vastuvõtule, siis ikkagi täisgrimmis," põhjendas Laura.

Naine lisas, et soovib oma riietusega luua visuaalset maailma ja seda ka eurolaval. "Narmaste liikuvus ja hästi romantiline tikand - tundus, et need sobivad selle looga kokku. Ma tunnen ennast sellega väga hästi laval," kiitis lauljatar oma esinemiskleiti, mille autoriks on Kristina Viirpalu.

Koit jõuab lavale Oksana Tanditi loodud pintsakus, mida sai näha ka Eesti Laulu ajal. "Me nägime Laura kleiti päriselus 15 minutit enne esimest lavaproovi. Vaatasime, et kuna Laural on nii uhke kleit, siis sinna kõrvale on vaja midagi tugevamat," rääkis Koit.

Kui laural on kaasas umbes 20 kostüümi, siis Koit edestab teda jalavarjude osas. Erilised lemmikud on Koidu jaoks valged tossud. "Ma olen "MacGyveri" ajastu laps, seal käidi kogu aeg valgete tossudega," meenutas Koit USA kuulsat teleseriaali.