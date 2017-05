NOËP: lavale on parem minna, kui tuled kuskilt koopast välja

"Oleneb kui palju mu esinemiseni aega on. Tavakontsetidega, kui on ühepäevased esinemised, siis ma ei vaata enne enda esinemist ühtegi teist artisti. Sellise käitumismaneeri ma võtsin üle Feistilt, kes esines siin Kadriorus," meenutas Kõpper Raadio 2 hommikuprogrammis.

Feist ütles Kõpperile toona, et käi enne oma etteastet kunagi soojendusesinejaid vaatamas. Sama põhimõtte võttis üle ka Kõpper ise. "See viib ikka mõtted mujale, kui näed, mida keegi teine teeb. Palju parem ja neutraalsem pinnas on lava peale minna siis, kui sa tuled kuskilt koopast

välja," selgitas muusik.

Sel suvel ootab Kõpperit ees mitu festivali ning taas astub ta lavale ka Intsikurmus. "See pilt, mis sealt lavalt avaneb, on väga hea. Mul eelmisest suvest oli see pilt üks lemmikumaid, mis ma kuskilt lavalt üldse nägin. Mulle see festivali ülesehitus väga meeldib," kiitis Kõpper Intsikurmut.

Kõpper lisas, et teda ei hirmuta suurte rahvamasside ees üksinda esinemine, kuigi publiku arv ulatub mõnel tema kontserdil tuhandeteni. Samas tõdes muusik, et mõnel tema kontserdil on ka äpardusi ette tulnud. "Seda ei ole mul eriti juhtunud. Ma olen esinenud poolteist aastat, mille jooksul on mul mõnel üksikul korral midagi juhtunud, kas arvuti kuumeneb üle päikese käes või midagi taolist. Aga, ma praegu sellega tegelengi, et see mõni kord ära likvideerida,," avaldas Kõpper.

Lisaks tegeleb muusik ka uue põneva kontseptsiooni loomisega. "Suveks tahaks midagi veel ägedamat teha ja vaatab, äkki tuleb keegi veel korra lavale," kergitas Kõpper saladuseloori.

Aastaid Tenfold Rabbiti solistina tegutsenud Kõpper kinnitas, et bänd on praeguseks oma tegevuse lõpetanud. Samas ei välistanud ta, et millalgi taas ühisele lavale astutakse. "Ei välista kunagi, bändi on tore teha ja bändikaaslasi oleks tore näha, et laval koos jämmida," ütles Kõpper.