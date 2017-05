Frankie Animal avaldas uue singli ning valmistab albumimaterjali

""Pretty Late" on minu jaoks täielik meeleolulugu. See on see laul, mida kuulaksin reede õhtul enne peoleminekut, kui tuju on juba piisavalt vallatu,” lausus bändi kitarrist ja singli sõnade autor Jonas Kaarnamets.

Rocca al Mare koolis üles võetud muusikavideo süžee mõtlesid välja bändiliikmed ise, režissööriks on Ken Oja. “Ma arvan, et video täiendab loo cooli, kuid samas veidi eneseiroonilist ja totakat atmosfääri väga hästi,” kommenteeris Frankie Animali bassist Jan Christopher Soovik. "Eriliselt hea meel on selle üle, et saime kogu võtteplatsil olnud erilise energia ka videopildis tabatud. Tahakski siinkohal tänada kõiki, kes videoga seotud on – arvan, et tegime väga ägeda asja," lisas ta.

Sel suvel saab Frankie Animali muusikat kuulata Intsikurmu festivalil, kus viimati astuti üles 2014. aastal. "Siis see festival oli alles lapsekingades, kolm aastat väiksem. Ma olen kuulnud, et öeldakse Eesti Positivus selle kohta, seal on tore ja mõnus vibe. Ma loodan, et sel aastal on veel vingem," avaldas Marie M Vaigla Raadio 2 hommikuprogrammis lootust.

Bändiliikmed lisasid, et suvi tuleb Frankie Animalil pigem rahulik. "Me pigem keskendume uute asjade tegemisel ja vormistamisele, et sügisel oleks plaat väljas," selgitasid nad.