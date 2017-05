Laura avaldas kaks küsimust, mida neilt Koiduga kõige enam teada tahetakse

Laura paljastas Eurovisiooni ametlikul Youtube'i kanalil, et üheks peamiseks küsimuseks on: "Millest Verona räägib?". "See on väga tüüpiline küsimus," kinnitas Laura.

Kuna mõlemad Eesti esindajad on juba varem Eurovisioonil käinud, siis küsitakse neilt ka seda, mis tunne on tagasi olla. "Küsitakse, mis tunne on olla tagasi Eurovisioonil pärast nii mitmeid aastaid," täpsustas Laura.

Hoolimata rohketest küsimustest ja vastustest tõdesid mõlemad muusikud teise pressikonverentsi järel, et nad naudivad seda rolli, kuhu nad sattunud on. "Mulle hakkavad need pressikonverentsid täitsa meeldima, me peaks neid tihedamini tegema," naljatas Koit.