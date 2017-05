Eestlane Kiievis: inimesed tulevad meie juurde ja kiidavad Eesti laulu

"Meie juurde on tuldud, et teil on väga hea laul sellel aastal. Me oleme siiamaani olnud üllatunud selle peale, aga ma arvan, et me peame sellega kaasa minema ja nautima seda," oli Tarro rõõmsameelne, vahendas "Vikerhommik".

Tarro käis kohal ka eilses poolfinaalis ja rääkis lauludest, millele kõige enam kaasa elati. "Kõik, kes minu ümber olid, olid Moldova poolt, aga üllataval kombel oli Portugal üks sellistest riikidest, kes rahva käima tõmbas. Ja Kreeka ja Läti ka," loetles Tarro.

Samas tõdes mees, et saal oli täis vabu kohti ning kogu õhkkond oli väga rahulik. "Meile saadeti sõnum, et me peaksime jõudma 2,5 tundi varem sinna kohale, et suured järjekorrad on, aga inimesi oleks võinud isegi rohkem olla. Me spontaanselt ostsime esimesele poolfinaalile piletid," tunnistas Tarro.

Samas kinnitas mees, et Kiievis on igal sammul tunda, et käimas on suursündmus. "Kui sa siia sisse tuled, siis Eurovisiooni reklaame ja plakateid on igal pool. Peatänaval on suur Eurovisiooni küla tehtud, kus terve tänav on kinni pandud, suured lavad on püsti aetud ja turvakontrollid on. Kesklinnas on aru saada, et mingi suur asi on toimumas," kirjeldas mees.

Seda, kuidas Eestil läheb, saab mees oma silmaga näha juba homme õhtul. "Ma lähen vaatan Eesti ka üle. Neljapäevaks on piletid olemas ja ma usun, et sellest tuleb veel suurem show. Mida aeg edasi, seda rohkem see linn ja rahvas käima läheb," arvas Tarro.