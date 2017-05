Vaata uuesti Eurovisiooni finaali pääsenud etteasteid

Sunstroke Project - "Hey Mamma" (Moldova)



Dihaj "Skeletons" (Aserbaidžaan)



Demy "This Is Love" (Kreeka)



Robin Bengtsson "I Can’t Go On" (Rootsi)



Salvador Sobral "Amar pelos dois" (Portugal)



Kasia Moś "Flashlight" (Poola)



Artsvik "Fly With Me" (Armeenia)



Isaiah "Don't Come Easy" (Austraalia)



Hovig "Gravity" (Küpros)



Blanche "City Lights" (Belgia)



Eurovisiooni teine poolfinaal on ETV eetris homme, 11. mail ja finaal laupäeval, 13. mail. Seda, kas ka Eesti finalistide sekka pääseb, saab teada juba homme õhtul kell 22.00 ETV ja Menu portaali vahendusel.