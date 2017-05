Tanja Mihhailova: Eurovisiooni üldine tase on sel aastal kasin

"Olen kuulanud nii meie lugu kui ka kõiki teisi ja arvan, et sel aastal on üldine tase kuidagi kasin," rääkis Tanja Naistelehele.

Lauljannale on hea mulje jätnud Belgia pala "City Lights" ning üllatuslikult ka Inglismaa lugu "Never Give Up On You".

"Usun, et Eesti lugu jõuab finaali, selles pole küsimustki," arvas ta.