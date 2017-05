Jaagup Kreem langevarjuõnnetusest: äkki kunagi lähen hüppan veel

Jaagup Kreem selgitas "Ringvaates", et kui talle David Longi "Eluga pääsenud" näppu pisteti, siis esimesel hetkel ei osanudki ta sellest midagi arvata. "Siis ma hakkasin lugema seda ja see on tore lasteraamat, seal on lühikesed lood, palju pilte ja kõige tähtsam on see, et raamatus on tõestisündinud lood päris inimestest."

"Paljud lood selle raamatus räägivad inimestest, kes on teinud midagi pöörast, läinud mäkke ronima või kõrbesse matkama, kus on palju ohte," tõdes Kreem ja kinnitas, et tegelikult võiks lugusid kirjutada ka sellest, kuidas jäädakse ellu ka pärast linnaliiklusesse minemist. "Enamik inimesi sureb tegelikult kodus voodis."

Saates rääkis Jaagup Kreem ka enda eluga pääsemisest - tal oli 2000. aastal langevarjuõnnetus. "Mul tekkis mõte, et tahaks langevarjuga hüppama minna ja siis ma otsisin ühe klubi välja, kus mind rõõmsalt liikmeks võeti," sõnas ta ja tõdes, et kahe päeva pärast läksid nad juba Ämarisse hüppama, kuid sellest, kuidas hüppe ajal käituma peaks, ei olnud veel räägitud. "Langevari oli aga vist lohakalt pakitud ja kui ma alla tulin, siis olid kõik nöörid sassis ja mu langevari nägi välja nagu süda," kinnitas ta ja ütles, et ta tuli hooga vastu Ämari betoonpinnast ja libises tänu tuulele veel edasi.

"Äkki kunagi lähen hüppan veel," tõdes Kreem lõpetuseks.