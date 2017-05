Anni Rahula: teine poolfinaal on palju tugevam

"MInu jaoks see esimene poolfinaal on selline tavapärane, midagi vapustavat, et hüppad püsti ei olnud. Aga mingid lood kindlasti eristusid," nentis Tomi.

Anni Rahula vaatas läbi ka teise poolfinaali lood ning talle tundus, et teise poolfinaali lood on palju tugevamad. "Lemmikuid leidus teises rohkem, " lisas ta.

Eurovisiooni esimene poolfinaal on ETV eetris täna õhtul, otseülekanne Kiievist algab kell 22.00.