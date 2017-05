ERR. ee video | Reket: ma ei taha aega raisata millelegi, mis mind ei arenda

"Viimased kaks aastat on olnud väga positiivsed ja edukad tänu sellele, et ma olen olnud väga keskendunud, mida ma teen ja millisena ma tahan, et mind mõistetakse, võetakse nii eraelus kui ka avalikult. Ma ei taha oma aega raisata millegi peale, mis mind ja minu ümbritsevaid inimesi ei arenda. Ma ei taha oma sõnu raisata intervjuude ja laulude peale, mis ei ole olulised," rääkis Reket Menule, mida uus album "Super ei" tema jaoks tähendab.

Reket tõdes, et on pärast esimese albumi "Tuule tee" ilmumist teinud enda jaoks väga selgeks, millega ta on avalikult nõus ja millega mitte. "Me võime rääkida minust, me ei räägi inimestest, kes mind ümbritsevad või minu tegevusest, mis ei ole muusikaga seotud. Alati on kirjutamata reegel, küsimusi küsida on alati okei, ma lihtsalt ei vasta," naeris Reket.

Vahetult enne teise albumi ilmumist võttiski mees sihilikult pika pausi meediast ning ei rääkinud isegi oma muusikast. "Ma oleksin võinud, aga ma ei soovinud, sest uut muusikat ei olnud piisavalt peale tulnud. Ma tahan, et mind teataks muusikuna ja selle jaoks mina pean muusikat tegema. Et muusikast rääkida, peab ka värsket muusikat olema," põhjendas Reket.

Oma muusika kõrval on Reket aga hea meelega eeskujuks oma fännidele ja noortele. Just seetõttu on ta ühendanud käed maanteeametiga, et hoiatada juhte kõrvaliste tegevuste eest autoroolis. "See on vastutus ja kohustus, mis artistiks olemisele kaasneb. Ja see on meeletu privileeg. Need on mingid asjad, millesse ma usun. Ma arvan, et inimesed peaksid jooma piisavalt vett, peaksid teadma, kuidas jalgrattaga sõita ja kuidas liikluses autoga käituda," loetles Reket eluvalikuid, mida ta ka ise järgida püüab.

Samas tõdes muusik, et ei ole ka ise täiuslik. "Aga teades seda, et minu nägu on selliste kampaaniate peal, see distsiplineerib mind tulevikus palju vähem tegema, võib-olla isegi mitte tegema," ütles ta.

Tuuriga Sondasse ja Tallinna

Reketiks olemine on muusiku sõnul aga täiskohaga töö ja selle viimane suurem tõestus on mehe teine album "Super ei", mida ta mööda Eestit tuuritades tutvustanud on. Reket selgitas, et on ka väiksemates Eesti linnades elavatele fännidele võlgu selle, et nad tema kontserdile tulla saaksid. Seetõttu ei näe ta põhjust, miks peaks keegi naerma selle üle, et ta peagi Sondas esineb. "Need inimesed ei ole kunagi Sondas käinud. See on üks üliäge koht, kuhu üle Eesti tuleb fänne kohale. Ma võlgnen seda neile," ütles muusik, kes astub Sondas üles juba reedel.

Seni on Reket külastanud tuuril linnu nagu Tartu, Viljandi, Võru ja Pärnu ning vaatab kontsertidele hea tundega tagasi. "Ma olen väga rahul selle tulemusega, kuna ma korraldasin selle tuuri täiesti ihuüksi nagu ka muud asjad, mis selle albumiga on seotud. Seda tööd on väga palju, ma olen jäänud oma sõprade jaoks võõramaks ja trennis vähem käinud. Ma olen panustanud väga palju aega ja energiat, et see komplekt töötaks ja ma jõuaks vaimselt ja füüsiliselt tuuri ära teha. Ma hea meelega panen sellele tuurile varsti punkti ja puhkan natukene," tõdes muusik.

Praegustele kontsertidele tagasi vaadates on Reketi sõnul kõige eredamalt meeles esimene esinemispaik Tartus, kus rahvas uue plaadi

sõnu kaasa laulis. "Jess, te juba teate, te olete kuulanud ja olete kohal - need on asjad, mis jäävad pikaks ajaks meelde," kirjeldas Reket oma emotsioone.

Albumi "Super ei" on produtseerinud Paul Oja, Lauri Täht, 372, Lumele, Sander Mölder ja DJ Critikal, kes ka albumi lindistas.

Esitluskontsertide kuupäevad:

12. mai — Sonda: Sonda Kõrts

13. mai — Tallinn: Von Krahl