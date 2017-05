Raketisaate võitja "Veronast": see on nägu, mille endast Euroopasse saadame

"Eurovisioon on massile, aga ma üritan seda kuulata. Eesti lugu ikka loeb, see on see nägu, mis me saadame Euroopasse endast. See pool mind huvitab pigem rohkem kui Eurovisioon," rääkis Valter Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Noormees lisas, et tänavuse aasta võistluslugu "Verona" tundub olevat lugu, mis sobib Eurovisioonile. "Tavaliselt on Rootsi kujundanud Eurovisiooni vormi, millesse kõik ürituvad sobituda," rääkis Valter suunast, kuhu Euroopa suurim lauluvõistlus liigub.

Tänavusi võistluslaule ei ole Valter jõudnud veel läbi kuulata, aga mõned lood on talle siiski tuttavad. "Ma olen kuulanud Itaalia lugu. Sõitsime perega autoga ja õde lasi seda, talle meeldib see lugu. Ema hakkas naerma, kui nägi pealkirja "Occidentali's Karma", mis umbkaudselt tõlkides on ladinakeeles hambaaugu karma," naeris noormees.