Normet Kiievis: Koit väsis nii ära, et loobusime esinemisest euroklubis

"Siin on ikka kurnavad päevad. Koit eile vangutas pead ja ütles, et tema ei kujuta ette, kuida Stig siin vastu pidas. Kui Koidu-sugune inimene, kes on väljapoolne inimene ja Stig on introvertne, siis Koidul lõi väsimuse eile nii tugevalt ette, et me loobusime isegi euroklubis esinemisest eile õhtul, et mõlemad inimesed saaksid natukene puhata," rääkis Normet "Vikerhommikus".

Normet lisas, et atmosfäär Eurovisioonil on väga kurnav, sest õhus on palju pinget ja närvi. "Koit lubas, et tal on täna absoluutne naeratusevaba päev. Null naeratust. Siin on nii, et kui pilt tuleb, peab keep-smilingu lükkama ette ja seda on pidanud tegema nii tohutul määral, et kui lõualihaste kramp tuleb, siis ma üldse ei imestaks," kirjeldas Normet.

Artistide päevakava on Normeti hinnangul tõeliselt tihe ning aeg justkui jookseb eest ära. "Ilmselt see on põhjustatud sellest, et siin on vahemaad nii pikad ja kogu aeg on ummikud," tõdes Normet.

Selleks, et natukenegi puhata, teeb Eesti eurotiim täna puhkepäeva ning juba homme on taas läbimängud. "Täna on selline päev, kus ma arvan, et meie artistid ei tõusegi voodist. Nad lihtsalt on ja lähevad võib-olla linna peale sööma. Õhtul teeme proovi ja osad lähevad meist esimest poolfinaali vaatama," rääkis Normet.