Jalgpallistaaril Lionel Messil on Iraanis teisik

Iraani tudeng Reza Parastesh on nii sarnane jalpallistaari Lionel Messiga, et on pidanud seetõttu isegi politseiga tegemist tegema.

Parastesh sai kuulsaks mõned kuud tagasi, kui tema jalgpallifännist isa soovitas 25-aastasel pojal saata oma foto spordiväljaannetele. "Saatsin fotod välja ühel õhtul ning juba järgmisel päeval helistati mulle, et peaksin kähku intervjuu andma," rääkis Parastesh Yahoo uudistele.

Parastesh hakkas seejärel oma sarnasust veelgi rõhutama, lõigates oma soengu selliseks nagu Messil ja kasvatades habeme. Noormeest võib Iraani tänavatel kohata tihti jalgpalliklubi Barcelona särki kandmas, samas klubis mängib ka staarjalgpallur Lionel Messi. "Iraani inimesed näevad mind nagu kohalikku Messit ja tahavad, et ma teeksin kõike nii nagu teeb tõeline Lionel Messi. Kui ma kuskile lähen, on inimesed šokeeritud," kirjeldas ta.

Noormees on Messiga nii ühte nägu, et Suurbritannia Eurosport kasutas oma Twitteri kontol kogemata tema fotot. Alles hiljuti tuli Parasteshil tegemist teha Iraani politseiga, sest põhjustas liikluses kaose. "Mul on hea meel, et inimesed on mind nähes rõõmsad. See annab mulle palju energiat," rääkis Parastesh, kes teeb fännidega hea meelega selfiesid.

Parastesh loodab, et kohtub kunagi tõelise Lionel Messiga ja saab tema alluvuses tööd. "Olles maailma parim jalgpallur on kindlasti palju tööd, mida ei jõua hallata. Ma võin teda esindada, kui tal on liiga palju tegemist," lausus Parastesh.