OTSE: Eurovisiooni I poolfinaal

Esimeses poolfinaalis osaleb 18 riiki, millest finaali kvalifitseerub kümme. Suurfavoriitidest on võistlustules Rootsi, Portugal ja Austraalia. Naaberriikidest saab pöialt hoida Soomele ja Lätile.

Tänasel võistlusel hääletab 21 riiki, nende hulgas Itaalia, Hispaania ja Suurbritannia.

Eurovisiooni esimene poolfinaal on ETV eetris täna õhtul kell 22.00, saadet kommenteerib Marko Reikop. Esmakordselt ajaloos juhivad Eurovisiooni kolm meest.

Esimeses poolfinaalis Eestist hääletada ei saa.

Esimeses poolfinaalis osalevad:

1. Robin Bengtsson "I Can’t Go On" (Rootsi)



2. Tako Gachechiladze "Keep The Faith" (Gruusia)

3. Isaiah "Don't Come Easy" (Austraalia)

4. Lindita "Botë" (Albaania)

5. Blanche "City Lights" (Belgia)

6. Slavko Kalezić "Space" (Montenegro)

7. Norma John "Blackbird" (Soome)

8. Dihaj "Skeletons" (Aserbaidžaan)

9. Salvador Sobral "Amar pelos dois" (Portugal)

10. Demy "This Is Love" (Kreeka)

11. Kasia Moś "Flashlight" (Poola)

12. SunStroke Project "Hey Mamma" (Moldova)

13. Svala "Paper" (Island)

14. Martina Bárta "My Turn" (Tšehhi)

15. Hovig "Gravity" (Küpros)

16. Artsvik "Fly With Me" (Armeenia)

17. Omar Naber "On My Way" (Sloveenia)

18. Triana Park "Line" (Läti)