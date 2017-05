Jüri Muttika proovis võiduka maratoonari eeskujul sokkides joosta

"Ringvaade" vahendas, et Mukunga oli enne starti andnud jooksujalanõud kellegi kätte hoiule ning võistluse alguseks kadunuks need jäidki. See aga ei takistanud tal maratoni rajarekordiga võita.

Jüri Muttika ammutas loost eeskuju, sai jalga uued sokid ning proovis ka mööda Tallinna linna ilma jalatsiteta ringi lipata.

Spordivõistluste korraldaja Mati Lilliallik ütles, et Mukunga juhtum, sokkides maratoni joosta, on üsna haruldane.

"Mida aeg edasi seda professionaalsemaks varustus läheb. Mitte ainult tossud, aga ka jooksuriided on ikka tipptasemel. Ka harrastajal. Ma ei näe küll põhjust, miks peaks paljajalu jooksma kui on kvaliteetsed jooksujalatsid saadaval."

Jüri Muttika ütles pärast mõneminutilist sokkides jooksmist, et hing läks natuke heledaks ja päkaalune hellaks.