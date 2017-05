"Ringvaade" tabas Eesti eurolaulikud enne teist lavaproovi

Sellel nädalal on "Ringvaade" koos Eesti eurolauljatega Kiievis. Esimeses kokkuvõttes saadi muu hulgas teada, kuhu Laurale kõrvamonitori saatja kinnitatakse ja kuidas varasema Eurovisiooni-kogemusega lauljad end nüüd, aastaid hiljem suurel laval tundsid.

Marko Reikop alustas reportaaži Eurovisiooni kontserdihalli lava tagant, kus ta sai eurolaulikud kätte enne teist lavaproovi.

Askeldusi jälgides sai Reikop teada, et Laura kõrvamonitori saatja paigutatakse talle juustesse. "Väga hea tunne on, nagu uus aju oleks paigaldatud. Ma tunnen, et olen nüüd kaks korda targem," sõnas Laura Põldvere.

Juttu tuli ka Koit Toome riietusest, mis pärast esimest proovi uuenduskuuri läbis.