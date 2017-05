Reporter tuli välja esimese singliga

Kollektiiv Reporter kajastab bändiliikmete hinnangul ühiskonna kõige olulisemaid ja tõsisemaid teemasid, nagu kohvi puudumine hommikutundidel. Sellest räägib ka Reporteri esimene singel "Kohviautomaat".

Loo autoriteks on noor ja andekas produtsent Egert Kanep ning Allan Kasuk, kelle üks tuntumatest lugudest on "Hispaania tüdruk". Bändis laulab Liana Kolodinskaja, kes on tuntud Paha Polly ja Maria Stuarti solistina.

Nii loo autorid kui ka laulja armastavad väga latet ja joovad seda päevas vähemalt tassi.