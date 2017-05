Vaata Eurovisiooni favoriitide etteasteid

Eurovisioon alustab juba homme ning nagu igal aastal, on ka sel korral kujunenud välja kindlad favoriidid, kellele võitu ennustatakse. Panime ritta tänavuste soosikute lavaproovid.

Veebilehe Eurovisionworld professionaalsete ennustajate hinnangul peaks tänavuse Eurovisiooni esikümme kujunema järgmiseks:

1. Itaalia Francesco Gabbani - "Occidentali's Karma"

2. Portugal Salvador Sobral - "Amar Pelos Dois"

3. Rootsi Robin Bengtsson - "I Can't Go On"

4. Bulgaaria Kristian Kostov - "Beautiful Mess"

5. Armeenia Artsvik - "Fly With Me"

6. Rumeenia Ilinca feat. Alex… - "Yodel It!"

7. Aserbaidžaan Dihaj - "Skeletons"

8. Holland OG3NE - "Lights And Shadows"

9. Suurbritannia Lucie Jones - "Never Give Up on Yo"

10. Taani Anja - "Where I Am"

Eesti eurolaul "Verona" jääb veebilehe ennustuste põhjal 15. kohale.