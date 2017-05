Grammy-võitja Laur Joamets tuleb Eestisse Dramamamaga tuuritama

"Dramamama uus singel "Long Way Home" oli algselt planeeritud meie teisele albumile "VIP"," rääkis bändi solist Mikk Tammepõld. "Aga nagu laulu pealkirigi viitab, ei jõudnud me selle looga toona õigeks ajaks koju. Mai alguses sai laul linnahalli stuudios Elmu Värgi abiga oma lõpliku kuju," lisas Tammepõld. "Long Way Home" muusika autoriteks on Mikk Tammepõld ja Laur Joamets, loo sõnad kirjutas Mikk Tammepõld.

Juunikuus annab Dramamama ka kaks eksklusiivset kontserti, ühe Tartus ja teise Tallinnas. Bändi viimane avalik kontsert toimus 16. detsembril aastal 2014 ja kuigi bändiliikmed viibivad suurema osa ajast lausa eri mandritel, kuuleb kontsertidel lisaks varasemale loomingule ka täiesti uut muusikat, mida varem koos esitatud ei ole. Lisaks Eesti muusikamaailmas aktiivselt tegutsevatele andekatele muusikutele (laulja Mikk Tammepõld, basskitarrist Viljar Norman ja trummar Ott Adamson) astub lavale kantristaari Sturgill Simpsoniga USA-s tuuritanud ja Grammy võitnud kitarrist Laur Joamets. Külalisesinejatena annavad oma panuse The Boondocks (9. juunil Tartus) ja The Queen Of Spades (15. juunil Tallinnas).

Dramamama kontserdid toimuvad 9. juunil Tartus Athena keskuses ja 15. juunil Tallinnas Sinilinnus.