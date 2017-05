Kontsertsari "Klassikaraadio tuleb külla" jõuab Lääne- ja Lõuna-Eestisse

Klassikalist muusikat ja Klassikaraadiot tutvustatakse õpilastele ja õpetajatele, aga ka teistele muusikahuvilistele, et innustada loovust ja äratada muusikahuvi. Esinejad suhtlevad neil kontsertidel publikuga ning on valmis vastama kuulajate küsimustele.

Tulekul on kahe koosseisu ja kavaga kontserdid. 9. mail alustavad esinemistuuri Lihula gümnaasiumist Karolina Žukova (klaver), Hans Christian Aavik (viiul) ja Marten Meibaum (tšello). Kontserdi toimetaja on Lisete Velt. Muusikud on esitamiseks valinud teosed, mis kõnetaksid nii noori kuulajaid kui ka kogenud kontserdikülastajaid. Aastaajale sobiva avaloona kõlab Ástor Piazzolla "Primavera porteña". Kevadet jagub ka Schumanni “Romanssi”, kus kuulaja kogeb ammuununenud päikese paitust, ning kõlab hoogne valss Nikolai Kapustini sulest. Štšedrini "Jäljendades Albenizt" ja Räätsa trio nr 2 kuuluvad trio lemmikute hulka juba varasemast ajast.



Esinemispaigad

9. mai kell 10.20

Lihula gümnaasium



9. mai kell 13.10

Tõstamaa keskkool



10. mai kell 10.00

Virtsu kool



10. mai kell 14.05

Muhu põhikool



11. mai kell 14.00

Läänemaa ühisgümnaasium



Teise kontserdituuri koosseisus esinevad Karl Allikvee viiulil, Hanna Anett Peiel tšellol ja Sven-Sander Šestakov klaveril. Kontserdi toimetaja on Liina Vainumetsa. Keskne teos on Mendelssohni klaveritrio 1. osa, mis esinejate sõnul on väga nõudlik pianistile, kuid pakub palju leidmis- ja mängurõõmu kõigile osalejatele. Lisaks kõlavad teosed iga pilli eripära esitlemiseks: nukralt mänguline viiul (Tubin), soe tšello (Rahmaninov) ja efektne klaver (Liszt).



Esinemispaigad



11. mail kell 9.30

Alatskivi loss



11. mail kell 12.30

Aruküla mõis



12. mail kell 12

Tõrva kirik-kammersaal



12. mail kell 15.30

Põlva muusikakool



15. mail kell 18

Elleri muusikakooli Tubina saal



Kontserdid on tasuta, oodatud on kõik muusikahuvilised. Kontserdireisi muljeid ja reisipäevikut, samuti lisateavet esinejate kohta saab lugeda Klassikaraadio veebilehelt http://klassikaraadio.err.ee/klassik/ktk2017.html Reisi fotod pannakse üles ka Klassikaraadio Facebooki lehele.

Klassikaraadio algatas koolikontsertide sarja “Klassikaraadio tuleb külla” 2012. aastal. Ettevõtmist on saatnud kooliõpilaste ja õpetajate soe tähelepanu - seni on Eestimaa koolides antud juba 62 kontserti. Kontsertsari “Klassikaraadio tuleb külla” on pälvinud rahvusringhäälingu aastapreemia. Kontsertsarja toetab Eesti kultuurkapital.