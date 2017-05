Eesti noorhärra kogub Uus-Meremaal ekstreemseid seiklusi ja adrenaliini

Enne seda, kui Henri 2016. aasta septembris koos oma kallima Kadiga Uus-Meremaale uusi väljakutseid ja seiklusi püüdma sõitis, oli ta täiskohaga tudeng EBS-is, tegeledes kooli kõrvalt vaid oma kire – võistlustantsuga. Tantsinud on Henri pool oma elust, kuid see on vaid üks tema paljudest hobidest. Ka Kadiga sai ta tuttavaks teda pubis tantsima paludes. Adrenaliini kaifiv noormees armastab vabadustunnet, mis tekib mootorrattaga kihutades või laineharjal lohesurfi praktiseerides. Aeg-ajalt istub ta ka klaveri taha, kus klimberdab kirglikult klahvidel Raimond Valgre viise. Kuid vaatamata oma paljudele hobidele tüütas argielu Henri nii ära, et ta oma kodulinnast Tallinnast 16 734 lennukilomeetri kaugusele Uus-Meremaale Aucklandi põrutas.

Henri Soosalu: armastan vabadusetunnet, mis surfilauaga laineharjal sõites tekib. Foto: erakogu

Ekstreemsustega on ta aga saanud tegeleda ka seal kaugel ja seda suurel määral, sest Uus-Meremaa metsik ja mitmekesine loodus lausa kutsuvad endaga seiklema. Riigi pinnal istub üle 100 vulkaani, millest osad on küll unne suikunud, kuid kümnetes on veel piisavalt elujõudu, et suust põrgutuld välja pursata. Ka lookleb Uus-Meremaa mäehiiglaste vahel jõgesid ning vuliseb võimsaid koski, mida lausa peab oma silmaga vaatama minema. Riigi taimestik ja loomastik on täiesti ainulaadne ning seal leidub puid ja sõnajalgu, mis on nõus vaid Uus-Meremaa pinnasest peanuppu välja pistma. “Matkamine ja ekstreemsused pakuvad mulle juba ammu huvi. Juba enne siia tulekut teadsin, et kindlasti tahan teha raftingut, nii mere- kui ka jõekajakiga sõita, matkaradu avastada, kuumaveeallikates supelda kui ka mootorrattaga sõita,” loetleb noormees, kellel on nimetatud tegevustest Uus-Meremaa pinnal realiseerimata vaid viimane – mootorrattasõit.

Kogu elu võistlustantsuga tegelemine ei pärsi ekstreemspordi kirge. Foto: erakogu

Üht eriti äärmusliku ekstreemsust kogesid Kadi ja Henri 24 tundi pärast Uus-Meremaale saabumist, kui riigi Põhjasaart tabas 7,1-magnituudine maavärin. Kuna maavärina epitsenter oli nende elukohast Aucklandis piisavalt kaugel, siis maavärina ajal magasid noored rahulikult reisiväsimust välja ja nad said sellest teada alles ärgates. “Meie majaomanik ütles maavärina kohta muretul toonil “that’s normal here” (ingl k: see on siin normaalne). Nojah, kui normal siis normal, kuid meid võttis küll pisut kõhedaks.”

24 tundi pärast Henri ja Kadi Uus-Meremaale saabumist tabas Põhjasaart 7,1-magnituudine maavärin. See on siin normaalne, ütles majaomanik noortele.

“Võin kahtlemata öelda, et Uus-Meremaale tulek on olnud üks parimaid otsuseid minu elus. See on andnud piisavalt aega enda teadlikuks arendamiseks ning pannud maailma teise nurga alt nägema. Tavapärasest keskkonnast eemale astumine on mõjunud mulle igati värskendavalt,” ütleb Henri rõõmsalt. Ta lisab, et mitte ainult pole Uus-Meremaa aidanud kaasa tema individuaalsele arengule, kuid on tugevdanud ka tema ka Kadi suhet. “Sellise keskkonnavahetusega kaasneb ka palju uusi valikuid ja võimalusi ning tänu sellele oleme mõlemad õppinud palju rohkem iseennast kuulama ning sellele tuginedes otsuseid langetama.” Kadi ja Henri Uus-Meremaal Foto: erakogu

Kuigi algne plaan oli noortel Uus-Meremaale sõita aastaks, siis nüüd, olles näinud, kuulnud ja tajunud maailma hoopiski uue nurga alt, on nii Henri kui Kadi valmis uutekski väljakutseteks. “Kuna oleme juba nii suure sammu ette võtnud ja Eestist kõige kaugemasse riiki kolinud, siis kahtlemata kaalume erinevaid võimalusi,” ütlevad noored.

Üks küsimus: Tuuli Roosmale

Henri otsustas oma küsimuse esitada Kanal 2 saatejuhile ja produtsendile Tuuli Roosmale. “Kuna reisimine ning elu välismaal on minu jaoks hetkel aktuaalne, teadsin kohe, et küsimus tuleb sellel teemal. Märksõnadega “Eesti” ja “reisimine” tuli aga esimesena meelde Tuuli Roosmaa,” selgitab Henri. “Mulle meeldib, et Tuulil on nö oma stiil välja kujunenud ning kahtlemata on ta oma avalike reisiseiklustega Eestis tugevalt kanda kinnitanud.”

Henri soovis Tuuli Roosmalt teada: “Mis on sinu jaoks kohanemise juures kõige raskem, kui sa lähed uude riiki elama?”

Kuigi Roosma on teinud saate kolmest riigist, kus ta elanud on, siis tema jope on pikemalt aega nagis rippunud lisaks ka Hispaanias, Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias.

“Kohanemise juures on kõige raskem see, et sa leiaksid sihtriigis enda inimesed ja enda koha. Ja pärast ka see, et sul ei oleks nende inimeste ja koha juurest liiga raske lahkuda. Meie perel on kodu mitmes kohas, kuhu me tahame alati tagasi minna,” ütleb Roosma. Laia maailma rändama soovitab ta ka minna Eesti noortel.

“Soovitan minna mujale saama kogemusi ja aru saama, kuidas maailm toimib erinevates kohtades. Ning samuti saama arusaamist, kui hea on olla Eestis. Eesti on nii mõnusalt väike riik, et igaühte meist on siin vaja. Ja see on ka see riik, mis toimib hästi võrreldes teiste paikadega, kus mina olen viibinud.”

Kas maakeral on veel riike, kuhu Tuuli Roosma mingiks ajaks elama asuda tahaks? “See on pigem selline meeleseisund, et ma tahaksin olla hästi pikka aega üksinda looduses. Neid kohti veel maailmas õnneks on praegu, kus sa aasta jooksul mitte kedagi ei näe, või kui siis mõnda üksikut inimest. Sel juhul on need kontaktid selle võrra intensiivsemad ja olulisemad,” räägib Tuuli oma tuleviku reisisoovidest.

Kahepoolsed suhted

Eesti ja Soome jagavad Austraalias saatkonnahoonet. Autor: Välisministeerium

Välisministeeriumi kodulehel seisab, et Eesti ja Uus-Meremaa suhted pole olnud väga tihedad, mis on tingitud eelkõige suurest vahemaast.

Uus-Meremaad külastas ametlikul tasandil viimati välisminister Marina Kaljurand, kes käis seal visiidil 2016. aasta märtsis. Uus-Meremaa ametlik esindaja käis viimati Eestis 2015. aasta novembris, kui siia sõitis D5 kohtumise raames Uus-Meremaa siseminister Peter Dunne.

Samal kuul käis Eestis USA Euroopa väejuhatuse ülem kindral Curtis Scaparrotti, kes kohtus siin president Kaljulaidi ja kaitseminister Margus Tsahknaga.

Eesti suursaadik Uus-Meremaal Andres Unga resideerub Austraalia pealinnas Canberras. Uus-Meremaa suursaadik Eestis, Rodney Harris, resideerub Berliinis.