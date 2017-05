Ilmar Raag: minu kogemused on Hannes Võrno omadele vastupidised

Küsimusele, kas koduigatsust ei tekkinud, vastas Ilmar Raag, et ei saa öelda, et ta oleks päevi lugenud, sest ta avastas maailma ja see aeg oli tihe.

Anu Välba küsis ka, kas Raag on lugenud oma Afganistani missioonis pettunud Hannes Võrno raamatut ja kuidas seda kommenteerida.

"Inimesed on erinevad ja missioonid on erinevad," vastas Raag. "Olen rääkinud ka Afganistani skautidega, kes on pidevalt tulekoldes, ja nemad näevad seda maailma seal teisiti. Me ei tea ette, kuidas missioonid inimestele mõjuvad."

"Minule on olnud missioonid vastupidise kogemusega," lisas Raag. "Pidades end linlikuks intellektuaaliks, kes käib vahel metsas linnulaulu kuulamas, siis läbi nende missioonide olen õppinud austama ka neid sõdureid, kes on teistsuguse taustaga."

Raagi sõnul on keskmine sõdur maapiirkonnast pärit keskharidusega noor mees - aga mitte see pole tähtis. Raag rääkis loo, kuidas nad Malis sisenesid kirikusse ning üks skaut ütles: küsi nüüd ikka üle, kas meil sobib relvadega pühakotta siseneda.

"Selline kultuuriteadlikkus on neil tulnud missioonidega," sõnas Ilmar Raag.