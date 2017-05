Fotod: akrobaat Vello Vaher purustas eelmise maailmarekordi mitmekordselt

Viimati rippus Vaher hammastega nööri küljes kaheksa meetri kõrgusel 94 sekundit, millest sai ka maailmarekord. Seekord oli tal kindel plaan oma eelmine rekord purustada ja vähemalt 100 sekundit õhus rippuda, vahendab Õhtuleht.

Uueks rekordiks kujunes 4 minutit ja 12 sekundit.

"'Ma oma südames lootsin rippuda 3 minutit ja 20 sekundit. kui korraldajad lootsid, et ma hoian 100 sekundit Eesti sünnipäeva puhul, siis minu mõte oli, et kui me oleme olnud 100 aastat vabad, siis me hoiame sellest otseses mõttes küünte ja hammastega kinni,'' rääkis Vaher peale saavutust.