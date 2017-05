Eestit esindab kokaolümpial Pavel Gurjanov

Eesti on Bocuse d´Or võistlustel edukalt osalenud juba kümme aastat. Võistluse eestvedaja Dimitri Demjanovi sõnul saime ka sel korral väga tugeva kandidaadi. „Pavelil on palju uusi, värskeid ideid ning ta on sisemiselt hästi motiveeritud," märkis Demjanov.

Eriti oluliseks teeb Demjanovi sõnul Eesti osalemise aga see, et taotleme paralleelselt Bocuse d`Or 2020 Euroopa vooru Tallinnasse toomist. „Kindlasti oleme juba Torino võistlustel suure tähelepanu all, sest lisaks Soomele, Horvaatiale ja Poolale taotleme ülejärgmise võistluse korraldusõigusi. See tähendaks võimalust olla 2020. aastal Euroopa gastronoomiline keskpunkt ja võõrustada ca 5-6000 Bocuse´i fänni,“ selgitas Demjanov.

„Suur au on olla Bocuse dOri võistleja, ja see tunnustus ei ole vaid minu enda jaoks, nüüd hakkan tervet Eestit esindama. Uhke tunne on,“ jagas Pavel Gurjanov oma emotsioone.

30-aastane Pavel on praegu peakokk kahes restoranis, Reakoja platsis asuvas DOM-is ja hotelli Kolm Õde restoranis Bordoo. Ta on varasemalt pälvinud mitmeid kokandusala tunnustusi, näiteks on ta 2013. aastal nimetatud Eesti Aasta kokaks. Pavel on osalenud ka 2015. aastal Bocuse d´Or Eesti eelvoorus.

Võistluste reglemendi kohaselt peab iga riigi meeskonnas olema lisaks kandidaadile ehk peakokale ka abikokk ja treener. „Võistlustele ettevalmistamine ja treeningud toimuvad üle aasta aja, seega tugev meeskond on eeldus heale sooritusele. Minu treener on Bocuse d`Oril juba käinud Dmitri Haljukov ja abikokas praegune kolleeg Martin Kasperovich,“ selgitas Gurjanov.

Gurjanov ja Haljukov on pikalt töötanud koos restoranis CRU. Meeste sõnul tuleb neil nüüd, kui mõlemad juhivad oma restorane ja lähevad Bocuse´le, hullumeelne aasta. „Aga seda just vaja ongi, rutiinist väljatulekut ja eneseületamise – siis tuleb ka tulemus,“ märgib Haljukov.

Rahvusvaheline žürii hindab võistlustööde juures nii menüü kontseptsiooni, maitset, väljapanekut, kohaliku köögi eripärade esiletoomist kui ka tehnilisi oskusi ja toorainega säästlikku ümberkäimist. Eesti esindaja žüriis on Dimiti Demjanov. Meeskonda nõustab pikaaegne Bocuse d´Or treener Emmanul Wille ja eelmised võistlejad.

Bocuse d´Or Europa toimub 11.-12. juunil 2018. aastal Torinos, Itaalias. Tegemist on Euroopa eelvooruga, millest edasipääsuks ülemaailmsesse finaali on vajalik 20 võistleja seas pääseda 11 parim sekka. Samuti selgub Torinos, milline Euroopa linn saab 2020. aasta võistluse korraldusõiguse.