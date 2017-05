Märt Avandi: 11 000 parti tuleb ära silikoonida

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu esimees ja Pardiralli korraldaja Märt Avandi ütles, et nagu igal aastal, nii tehakse ka tänavu 10. juunil rekord: mulluse 10 000 pardi asemel alustab Kadrioru pargi kanalis võiduajamist 11 000 parti.

"Aga järgmisel aastal ei saa kaksteist tuhat parti tulla, sest sinna kanalisse rohkem parte lihtsalt ei mahu," nentis Avandi.

Märt Avandi tõdes, et kuigi vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid on saadud juba palju aidata ka rahaliselt (eelmisel aastal koguti heategevusliku üritusega 130 000 eurot), siis tähtis on juba ka sündmus ja selle korraldamine ise. Mis ei ole kerge. Näiteks seletas Avandi, et võistluspardid tuleb alt silikooniga kinni panna, sest vannipartidel on augud põhjas ja see tähendab, et nendega pikka rallit ei sõida, sest vajuvad tasapisi põhja ja teisalt ei saa neist siis jällegi ka vett hästi kätte.

Soojenduseks tegid Avandi ja heategevusliku fondi "Minu unistuste päev" patroon Lenna Kuurmaa ETV stuudios väikse pardisõidu, mida kommenteeris Gaute Kivistik, kes kommenteerib rallit ka suurel pardisõidul - ja seal esineb ka Lenna bändiga.