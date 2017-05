Marko Reikop filmis eurolava keelatud kohtadest

2017. aasta lauluvõistlus toimub Kiievis rahvusvaheliste näituste keskuses, mis on suurim omataoline hall Ukrainas, mahutades 11 000 pealtvaatajat.

Reikop näitas kaadreid lava kõrvalt ning kinnitas, et tegemist on aegade kõige ohtlikuma eurolavaga, sest seal laiutavasse musta auku on kukkunud juba 16 artisti.

Reikop on Eurovisioonil juba 20. aastat järjest ning vahendab sel korral emotsioone otse Kiievist.