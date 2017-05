Eesti kuulsused kutsusid Jüri Muttika endaga voodisse

Lavale astuvad Jesper Parve, Margareth Birk, Kelly Kolga, Liisa-Indra Pajuste, Margus Vaher, Kersti Toots ja Eero Spriit, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Spriit ütles, et lavastus on nii teatrietendus kui ka teraapiasessioon. "Mina olen vaba mees. Minu pikaajaline suhe, mis kestis 18 aastat, mis polnud päris kooselu, vaid külalisabielu, on selleks hetkeks lõppenud. Ma ei ole perekonnainimene, ma tunnen ennast iga kord õnnelikuna siis, kui ma pääsen mingist suhtest," rääkis Spriit.

Tükis "Tule minuga voodisse" teemaks tulevad kohtingud, lähisuhted, armukesed, ööaeroobika ja see, mis teeb ühest naisest või mehest suhetes tõelise bossi.

Lavastuses räägib oma suhtekogemustest ka ärinaine Kersti Toots. "Elu algab seal, kus lõppeb mugavustsoon. Elu on imeline, kui ma noorest peast mõtlesin, et armastus on, kui ma ei saa ja suuda elada ilma kalli inimeseta. Täna ma tean, et armastus on vabadus," ütles Toots.

Elukogemuslik, intrigeeriv ja meelelahutuslik vestlusring toimub kolmes osas muusikaliste vahepausidega 6. mail ja 10. juunil kohvikus Wabadus.