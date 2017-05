Juss Haasma: olen viimasel ajal kaifinud kõike, mis elus toimub

Juss Haasma tõdes, et näitlemise kõrval saab teda üha enam näha laval ansambliga Trikster, milles mängimine on tema jaoks tõeline kaif.

"Trikster on minu organism või osa, mis tuksub minuga kaasas ja jookseb mööda minu veene. Sellega ma kavatsen rohkem vaeva näha, et iseendaks jääda," rääkis Haasma oma rollidest Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Haasmal on selja taga tihe kevad, millest suure osa röövis kontserdireis isa Arne Haasma ansambliga Kukerpillid. "Olles Kukerpilli orkestri pojana olnud, siis sa hakkad seda vaatama teise pilguga ja mõistma suuremat tähendust," rääkis Haasma, kes on enda sõnul teadlik, millega teda Kukerpillide näol õnnistatud on.

Haasma lisas, et tuurile nõustus ta Kukerpillidega minema silmapilkselt. "Väga kihvt oli see aprillikuu ja need kaheksa kontserti, mis me Kukerpillidega tegime. See oli väga fun. Seda me teeme veel," lubas Haasma.

Lisaks Kukerpillidega tuuritamisele annab Haasma kontserte ka Triksteri koosseisus. "Ma arvan, et Trikster hakkab alles soojaks saama. Me bändiliikmetega nüüd alles saame üksteisest paremini aru ja oleme saanud aru, mis see Trikster on, kuidas ta peab edasi kujunema. Ma arvan, et see on kihvti teekonna algus. Kas ta just 45 aastat kestab, et saaks papsile silmad ette teha, seda ma kahtlen," naeris Haasma.

Mees lisas, et on viimasel ajal kaifinud kõike, mis ta elus toimub ning aega lavahirmule mõtlemiseks ei ole. "Olles mingitest suurematest takistustest ja mägedest üle saanud, asendub see siira vaimustuse või kaifiga. Kui sa naudid ja kaifid seda, mida sa teed, hakkab ta varem või hiljem sinust segavat hirmu välja sööma," selgitas Haasma.