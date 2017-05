Laura avaldas enne Eurovisiooni parimate lugude kogumiku

2008. aastal ilmunud "Lihtsad asjad" ja "581 C" on Eesti autorite ühingu andmetel viimase aastakümne enim mängukordi saanud lood Eesti raadiojaamades ning paljud Laura singlid on selles edetabelis kõrgetel positsioonidel.

Plaadilt leiab kõik Laura senised ametlikult ilmunud singlid "Moonwalkist" "Veronani".

11. mail astub Laura koos Koit Toomega üles Kiievis Eurovisiooni lauluvõistlusel Sven Lõhmuse looga "Verona".

Plaadil kõlavad:

1. "Supersonic"

2. "94-95"

3. "Verona" (koos Koit Toomega)

4. "Moonwalk"

5. "Sunflowers"

6. "Muusa"

7. "581 C"

8. "Lihtsad asjad" (feat Raivo Tafenau)

9. "Destiny "

10. "Pühakud"

11. "Ultra"

12. "Südasuve rohtunud teed"

13. "Võid kindel olla"

14. "Kustuta kuuvalgus"

15. "2020"

16. "Sädemeid Taevast"

17. "Verona" (Italian version)

Digitaalselt ilmub album 12. mail.