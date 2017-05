Vabaduse väljakul toimub Eesti suurim flash mob

Eesti youtuberite kommuuni esindavad laval Nele Kirsipuu, Maria Rannaväli, Victoria Villig, Liina Ariadne Pedanik, Karlos Kolk, Kaspar Kolk, Gregor Lillemets, Rauno Raiesmaa, Martins Lapins ja Martti Hallik.

Tantsu autor Nele Kirsipuu võttis enda sõnul flash mobi ülesande meelsasti vastu, kuna tants teeb tuju alati rõõmsaks. "Tantsu tegin võimalikult lihtsa, et kõik jõuaksid jälgida ja oskaksid kaasa teha. Usun, et meie suurest ühistantsust saab iga osavõtja vägeva kogemuse ja muidugi laheda video," ütles Nele.

Laul kestab kolm ja pool minutit ning selleks, et kõik sammud selgeks saaksid, on YouTube' is olemas õppevideo. Harjutamine algab 15. mail kell 16.00, orienteeruvalt 16.30 pannakse kaamerad käima ning algab Eesti suurim flash mob.