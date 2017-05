Acoussion Live avaldas esimesed esinejad

Acoussioni puhul on tegemist ainulaadse pop-up muusikafestivaliga, mis tähendab seda, et iga festival toimub uues asukohas ja esinejad astuvad üles erinevates ebatraditsioonilistes paikades. Nimetus Acoussion tuleneb sõnadest “acoustic” ja “session” ning festivali kontseptsiooni aluseks ja eeskujuks ongi enamjaolt akustilised sessioonid.

Sel aastal on festival esmakordselt kahapäevane ning toimub Küla Villas Saku vallas Harjumaal.

Esimesed avaldatud esinejad on:

Maarja Nuut

Esimese Eesti artistina mainekatel maailmamuusika sündmustel nagu WOMEX, globalFEST ja WOMAD osalenud ning viimase paari aasta jooksul pidevalt Ameerikas, Kanadas ja mitmel pool Euroopas kontserte andnud Maarja Nuut on üks tuntumaid Eesti rahvamuusikuid maailmas.

Ta on viiuldaja ja laulja, kes kombineerib oma lugudes uut ja vana. Kasutades tekstidena rahvaluulet, loob ta looper'i abil minimalistlikku elektrooniliste sugemetega folkmuusikat. Sel aastal võitis Maarja albumiga "Une Meeles" Eesti Muusikaauhindadel parima etno/folk/rahvaliku albumi auhinna.



The Notes

Noor indie-folk bänd The Notes on oma lühikese aja jooksul jõudnud võita Noortebänd 2016 konkursi. Kõik bändi liikmed mängivad akustilist kitarri ja laulavad, nende muusikat iseloomustavad mitmehäälsed harmooniad ja innovatiivsus. The Notesi teevad eriliseks kolmehäälsed harmooniad, liikmete omavaheline sünergia ning ausus.



TIKS (Sander Mölder ja Peeter Ehala)

Legendaarne pidudesari, mis tiksunud viimase viie aasta vältel läbi Hoovi, Musta Puudli, Von Krahli, F-Hoone ja veel nii mõnegi peopaiga, jõuab sel suvel ka Acoussionile. Sander Mölder ja Peeter Ehala mängivad laupäeva öösel soulmuusikat ning panevad punkti kahele festivalipäevale.



DJ Girti Suun

Pidevalt uue muusika otsingul Girti Suun tuleb ja tutvustab reede öösel festivalipublikule, mida põnevat tal viimastel aegadel on õnnestunud leida. Kuulda saab nii soul'i, hiphop'i, funk'i kui ka disco't.

Acoussion Live sai alguse 2015. aasta suvel pisikese privaatse “proovifestivalina” Pudisool Harjumaal. Eelmine aasta toimus esimene avalik Acoussion Vana-Veski Puhkekeskuses Järvamaal ning sel aastal leidis aset ka esimene kevadine linnafestival Acoussion Spring Lennusadamas.