Galerii: Eliis Pärna esines Von Krahlis

“Minu jaoks on tegemist väga erilise õhtuga, sest esitan esmakordselt laval elektroonilist muusikat koos just selle projekti jaoks loodud bändiga. Lisaks oli meil novembris põnev Maroko reis, millest sündis minu esimene muusikavideo - nii et ootan juba, et saaksin neid emotsioone kõigiga jagada,” sõnas Eliis.