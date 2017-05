Aldo Järvsoo: ERKI moeshow hullus on inimestele inspiratsiooniks

"Tallinna Kaubamaja vaateaknad on alati kultuslikud olnud, aga seekord on vaateakende kõik osad pühendat ERKI moeshow'le," sõnas Aldo Järvsoo ja tõdes, et ERKI kolmekümnenda sünnipäeva puhul toimuval retrospektiivil on materjali niivõrd palju, et vaatamist jagub lausa 24 tunniks.

"ERKI moeshow on olnud kasvulavaks kõigile moeloojatele, kes on praegu tegevad, kindlasti on inimestele inspiratsiooniks see hullus, mida seal näha saab," ütles Järvsoo ja lisas, et ERKI moeshow põhineb fantaasia töölepanemisel ja vormi- ja materjalikatsetustel. "See, kuhu mina olen jõudnud, on ikkagi ilusad kleidid, mitte kilest kostüümid, aga materjali- ja lavatunnetuse sain ma sealt."

Aldo Järvsoo sõnul ei ole tänasel päeval enam küsimus paljastuses, pigem on šokeeriv just riiete katvus. "Kes suudab ilusamini ja efektsemalt katta," nentis ta.

Kaubamaja vaateaknal saab näha enamikku Eesti moeloojaskonnast. "Me kõik tegime kunagi midagi muud, hakkas kile kätte, siis tegime kilest, hakkas paber kätte, siis tegime paberist."