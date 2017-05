Filip Adamo "Veronast": me pole eestlased, meile on see tavaline poplugu

Eurovisiooni 2015. aasta žürii liige Filip Adamo, kes on sel aastal abiks ka Laura ja Koit Toome numbri lavale toomisel, kinnitas "Ringvaatele", et "Verona" on kolmeminutiline draama, mida nad tõstavad rohkem esile. "Ilus meloodiline poplaul, 80-ndate meeleolus, ometi kaasaegne," sõnas Adamo ja tõdes, et tegu on võrratu artistiga. "Võib-olla näeme me seda teisest vaatepunktist, sest meil pole nendega varem kokkupuudet olnud."

"Meie pole eestlased, meile on see tavaline poplugu," tõdes Adamo ja kinnitas, et paljud praegused lavastuslikud võtted on tehtud Eesti publikule mõeldes, kuid need tuleb tema arvates ümber teha. "Meie tutvume nendega esimest korda ning sama kehtib ka enamike vaatajate puhul

"See võib ju olla traditsiooniline lugu, aga just selle mõttes ongi see lõbus," ütles 2011. ja 2012. aasta Eurovisiooni võidulugude koreograaf Rennie Mirro ja kinnitas, et tegu pole mingi "Carmeni" armastuse duetiga. "Kui nad laulavad kaotatud, mitte leitud armastusest, äkki meie tänases maailmas on see hea mõtteavaldus."

Mirro sõnul on "Veronal" meeldejääv meloodia ning kuigi ta seda "Ringvaates" laulda ei soovinud, siis on tegu tema sõnul ilusa looga. "Laul on esituse juures põhiline, nende esitus on niigi väga hea, proovime seda lihtsalt veidi suuremaks teha."