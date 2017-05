Üllatused jätkuvad: Laura avaldas, millise soenguga ta eurolaval võistleb

Kui Eurovisiooni lavaproovis sai Laurat näha tagasihoidliku hobusesabaga, siis nüüdseks on lauljatar paljastanud, milline on tema tegelik esinemissoeng.

"Mul tulevad hiiglaslikud lokkis juuksed. Me peidame nende varju mikrofonisaatja. Proovis oli mul saatja käe küljes paelaga, millist võib haiglates kohata," kirjeldas Laura Wiwibloggsile. Sarnast lokkidega soengut kandis Laura ka Eesti Laulu poolfinaalis.

Andres Putting/EBU

Koit lisas, et lavalises välimuses tuleb veel palju muudatusi. "Laura kleiti nägime me 15 minutit enne proovi. Me ei tea siiani, mida mina kannan, me muudame kindlasti midagi," lausus Koit.